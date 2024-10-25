Eşiyle tartışan esnaf, iş yerini ateşe verdi

MALATYA'da oto tamirci Özgür Ö., eşiyle tartıştıktan sonra iş yerini ateşe verdi. İş yeri kullanılamaz hale gelirken, 4 otomobil de zarar gördü.

Olay, akşam saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayide oto tamirci dükkanı bulunan Özgür Ö., ismi öğrenilemeyen eşi ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sonrası öfkelenen Özgür Ö. iş yerini ateşe verirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında, iş yeri önünde bulunan 4 otomobil de zarar gördü.