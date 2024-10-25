Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Eşiyle tartışan esnaf, iş yerini ateşe verdi

        MALATYA'da oto tamirci Özgür Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 23:17 Güncelleme: 25.10.2024 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşiyle tartışan esnaf, iş yerini ateşe verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA'da oto tamirci Özgür Ö., eşiyle tartıştıktan sonra iş yerini ateşe verdi. İş yeri kullanılamaz hale gelirken, 4 otomobil de zarar gördü. 

        Olay, akşam saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. İddiaya göre, sanayide oto tamirci dükkanı bulunan Özgür Ö., ismi öğrenilemeyen eşi ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sonrası öfkelenen Özgür Ö. iş yerini ateşe verirken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında, iş yeri önünde bulunan 4 otomobil de zarar gördü.

        Özgür Ö. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        6 katlı binada can pazarı!
        6 katlı binada can pazarı!
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan TUSAŞ saldırısı açıklaması
        Menajeri sözleşme için konuştu!
        Menajeri sözleşme için konuştu!
        'Öcalan bulunduğu yerden çağrısını yapar'
        'Öcalan bulunduğu yerden çağrısını yapar'
        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
        Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        İspanyol gazetecilerden Arda Güler yorumu!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Dehşet saçan öğrenci yakalandı!
        Avrupa'nın ardından
        Avrupa'nın ardından
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Bakan Şimşek'ten açığa satış açıklaması
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Uzay seyahati için biletler satışa çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize geri adım attıramazlar
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Lübnan'ın kritik ismi Alameh, Habertürk'te
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Okan Buruk ameliyat oldu!
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Aşkları 6 ay önce başladı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Askeri kamuflajla geziyordu: Gözaltına alındı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Narin'in öldürülmeden bir saat önceki görüntüleri ortaya çıktı
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        Beşar Esad ile görüşme olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı
        Dünyanın en iyileri arasında Antep fıstığı

        Benzer Haberler

        Malatya'da 46 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
        Malatya'da 46 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
        Malatya'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Malatya'da şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı
        Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açıldı
        Malatya 10. Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı açıldı
        Malatya'da 6 bin 759 konutun kurası yarın çekilecek
        Malatya'da 6 bin 759 konutun kurası yarın çekilecek
        Otobüs şoförü, 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Otobüs şoförü, 2 yaşındaki çocuğu Heimlich manevrasıyla kurtardı
        Lise öğrencileri Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi
        Lise öğrencileri Gaziantep'in tarihi ve turistik yerlerini gezdi