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        Kamyonetin buzdolabına uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama

        MALATYA'da, kamyonetteki buzdolabına gizlenmiş 11 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 13:08 Güncelleme: 19.11.2024 - 13:10
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        Kamyonetin buzdolabına uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama
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        MALATYA'da, kamyonetteki buzdolabına gizlenmiş 11 kilo 650 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesi girişinde durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan bir kamyoneti durdurdu. Arama yapılan kamyonet kasasındaki buzdolabına gizlenmiş 11 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, kamyonette bulunan M.B., N.Y. ve F.H.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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