Malatya'da, karda mahsur kalan 5 çobandan 1'i öldü
MALATYA'nın Hekimhan ve Darende ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 çoban ekipler tarafından kurtarıldı.
MALATYA’nın Hekimhan ve Darende ilçelerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 5 çoban ekipler tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çobanlardan biri hayatını kaybetti.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Hekimhan ve Darende ilçesinde çobanlık yapan 5 kişi, arazide mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler Hekimhan’da 3 Darende’de ise 2 çobanı mahsur kaldıkları bölgelerden kurtarmak için seferber oldu. Ekiplerin yoğun uğraşları sonunda bulundu. Hastaneye kaldırılan çobanlardan biri yaşamını yitirdi.
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