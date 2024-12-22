Bakan Bak: Spor kulüpleri ve STK'lar toplumun çimentosudur

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Gençler, spor kulüplerinde, sivil toplum kuruluşlarında yöneticilik yapmalı. Çünkü; oralar toplumun çimentolarıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak verdiğimiz sözleri yerine getirmek adına 2,5 milyar lira destek veriyoruz” dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Malatya 7'nci Olağan İl Gençlik Kolları Kongresi’ne katıldı. Kongre sonrası Bakan Bak, Malatya Valisi Seddar Yavuz ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Bak, aile kavramının önemine değinerek, gençlerine ailesine gösterdiği sevgi ve saygı kadar güçlü olabileceğini ifade etti.

Bakanlığa bağlı yurtlar ile gençlerin yanında olduklarını belirten Bakan Bak, “Anne ve babamıza asla of bile demeyeceğiz. Çünkü gençlik, kültür, karakter, sevgi, aşk ve dava ailede başlar. Seni yetiştiren anne ve babana ne kadar saygı gösterirsen, onları ne kadar kucaklar ve ilgi gösterirsen o kadar güçlü olursun. Çünkü bu dünyada sapkın akımları yaymaya, gençleri bunun üzerinden kullanmaya ve aileye, ailenin temeline, ailenin en güçlü yanına saldırmak istiyorlar. İşte gençler olarak bu durumu aklımıza mutlaka kazımalıyız. Şu anda dünyamızı tehdit eden diğer bir konu bağımlılıkla mücadelede gençlere büyük görevler düşüyor. Biz bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Türkiye'nin dört bir yanında 520 gençlik merkezlerimizde yaklaşık 3,5 milyon gencimizle beraberiz. Genç ofislerimizle üniversite öğrencilerimizin yanındayız. 860 yurdumuz ile üniversite okuyan gençlerimize barınma hizmeti sağlıyoruz. Bu yıl bize başvuran öğrencilerin yüzde 98'ini yurtlarımıza yerleştirdik. Sabah kahvaltıları ve akşam yemeklerini ücretsiz olarak öğrencilerimize olanak olarak sağlıyoruz. Binlerce tesislerimizle gençlerimizin hizmetindeyiz. Yine yüzme bilmeyen kalmasın kampanyası çerçevesinde 11 milyon vatandaşımıza yüzme öğretiyoruz. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede ailelere düşen görev çocuklarını spor tesisine getirmesidir. Biz bütün gençlerimizi öz güvenlerini kazanması için spor tesislerimize çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.