Malatya'da boğazına şeker kaçan öğrenci Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri Haberleri

        Giriş: 09.03.2026 - 16:08
        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde boğazına yiyecek kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmenin Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Yakınkent Borsa İstanbul İlkokulu'nda teneffüse çıktığı sırada 3. sınıf öğrencisi Eymen Kaplan'ın boğazına şeker kaçtı.

        O sırada binada nöbetçi olan öğretmen Çetih Yahşi, öğrencinin nefes almakta zorlandığını fark ederek Heimlich manevrası uyguladı.

        Öğretmenin müdahalesiyle öğrencinin boğazına kaçan yiyecek çıkarıldı.

        Yahşi'nin Heimlich manevrası uyguladığı anlar, okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

