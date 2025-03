Bakan Uraloğlu: Bizim odağımız iştir

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'daki Altunizade-Çamlıca Camisi-Bosna Bulvarı Metro Hattı'na ilişkin, "Büyükşehir'in elinden olan bir şey değil. Kamuoyunu lütfen hiç kimse yanlış ve yalanlarla bilgilendirmeye, yanıltmaya gayret etmesin; işin doğrusu budur. Yolumuza devam ediyoruz. Bizim odağımız iştir. Bizim odağımız, bize verilen görevi Allah rızası için yapmaktır" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya geldi. İlk olarak İkizce deprem konutları inşaat sahasında incelemelerde bulunan Bakan Uraloğlu, burada İl İstişare Toplantısı'na başkanlık yaptı. Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, İstanbul'daki Altunizade-Çamlıca Camisi-Bosna Bulvarı Metro Hattı'na ilişkin yalan yanlış bilgiler üretildiğini belirterek, "Her şeyden bir sonuç çıkarmak, her şeyden bir yalan üretmek, her şeyden kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik bir içerik çıkarmayla ilgili bir süreç yaşıyoruz maalesef. Şimdi bahsettiğiniz konu da bizim İstanbul'da tabii bakanlık olarak aşağı yukarı bitirdiğimiz 160 kilometre civarında ağımız var. İnşaatı devam eden 2 tane de projemiz var orada" dedi.

'ÜMRANİYE BELEDİYESİ VE İSTANBUL VALİLİĞİMİZDEN TALEP GELDİ'

Bakan Uraloğlu, "Bunlardan bir tanesi Arnavutköy'le Kapıkule arasındaki yaklaşık 17,5 kilometrelik hattır. Bir diğeri de Altunizade-Çamlıca Camisi-Bosna Bulvarı'nda devam eden 4,5 kilometrelik hattır. Şimdi speküle edilen, yalan yanlış bilgiler üretilen yer de burasıdır. Nedir buradaki durum? Bir proje yapmışız. O projeyi bakanlık olarak geçmişte Büyükşehir'in talebi üzerine bakanlık olarak yapıyoruz, hayata geçiriyoruz. Gerek şehircilik gerekse değişen ihtiyaçlar noktasında Ümraniye Belediyemiz ve İstanbul Valiliğimiz bu hattın biraz daha Topağacı Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi ve Ümraniye Spor köyüne kadar uzatılmasıyla ilgili bir talep geldi. Bakın kimden geldi? Ümraniye Belediyesi ve İstanbul Valiliğimizden geldi. Büyükşehir ne işin içerisinde var, ne talep noktasında var, ne bir tasarı da olsa düşünce de olsa bir projesi var, bunların hiçbirisi yok" diye konuştu.

'YAKLAŞIK 4,5 KİLOMETRE BİR METRO HATTIDIR'

Bakan Uraloğlu, "Ve bunun üzerine biz de buradaki vatandaşlarımızın ihtiyacını çözme noktasında bir proje çalışması başlatmıştık. O proje çalışmasını aşağı yukarı tekamül ettirdik. Yaklaşık 4,5 kilometrelik bir metro hattıdır. Bunun da Cumhurbaşkanımızdan yetkisini alarak bakanlık olarak yapılmasıdır. Buradaki Büyükşehir'in elinden olan bir şey değil. Onların zihninde bile olmayan ya da onun tayfasının zihninde bile olmayan bir işi yapıyoruz. Kim için? İstanbul'umuz için yapıyoruz. Kamuoyunu lütfen hiç kimse yanlış ve yalanlarla bilgilendirmeye, yanıltmaya gayret etmesin; işin doğrusu budur. Yolumuza devam ediyoruz. Milletimize, İstanbul hizmet etmeye devam ediyoruz. Bizim odağımız iştir. Bizim odağımız, bize verilen görevi Allah rızası için yapmaktır. Leylim ley dolaşarak başka amaçlarla uğraşmak değildir. Onun için bu yolda, Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edeceğiz" dedi.