Malatya'da buzlanma nedeniyle kayan otomobilin başka bir araca çarpma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Kaza anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan kar sonrası oluşan buzlanma nedeniyle kayan bir otomobilin başka bir otomobile çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

