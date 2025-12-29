Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da buzlanma nedeniyle kayan otomobilin başka bir araca çarpma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan kar sonrası oluşan buzlanma nedeniyle kayan bir otomobilin başka bir otomobile çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 15:30 Güncelleme: 29.12.2025 - 15:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da buzlanma nedeniyle kayan otomobilin başka bir araca çarpma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde etkili olan kar sonrası oluşan buzlanma nedeniyle kayan bir otomobilin başka bir otomobile çarpması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Tecde Mahallesi'nde ara sokakta bulunan dik yoldan aşağı inerken buzlanma nedeniyle kayan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil devrilerek kaydı.

        Kaza anı, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yargıtay'dan Narin Güran kararı!
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Yerlikaya: Yalova'da 3 polis şehit oldu 8 polis yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Eli kanlı canilerle mücadele sürecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Bahçeli: Hiçbir sabotaj Terörsüz Türkiye'den geri döndüremeyecek
        Osimhen devlerin radarında!
        Osimhen devlerin radarında!
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Zelenskiy: Barış planı 15 yıl güvenlik garantisi içeriyor
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        Kızına şantaj yapıldı iddiası... Okulda silahla rehin aldı!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        'Özel biri' değil, skandal biri!
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        Gümüşte çok sert dalgalanma
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        33 yaşındaki kadın kayboldu! Kampta kâbus!
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        Sabiha Gökçen'de yenilenen Terminal 1 binası hizmete açıldı
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        "Netanyahu'nun ABD ziyareti ilişkileri sınayacak"
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Fenerbahçe'de Mert Günok sesleri: Transferde sona doğru
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        Bahis soruşturmasında 26 kişi adliyede
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        İşte G.Saray'ın istediği rakam!
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        Sosyal konutta kura çekimi başladı
        "Hep başka aşklar aradım"
        "Hep başka aşklar aradım"
        3 milyar doları geçecek
        3 milyar doları geçecek
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        F.Bahçe'ye sürpriz sol bek iddiası!
        2025 yılının magazin olayları
        2025 yılının magazin olayları

        Benzer Haberler

        Malatya'da cami tuvaletinde baygın bulunan genç hastaneye kaldırıldı
        Malatya'da cami tuvaletinde baygın bulunan genç hastaneye kaldırıldı
        Malatya'da kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi (2)
        Malatya'da kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi (2)
        Malatya'da buzlanma servis araçlarını da vurdu
        Malatya'da buzlanma servis araçlarını da vurdu
        Yeşilyurt Belediyesi karla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor
        Yeşilyurt Belediyesi karla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor
        Doğanşehir'de kar etkili oldu
        Doğanşehir'de kar etkili oldu
        Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü
        Malatya'daki Turgut Özal Tabiat Parkı kar yağışıyla beyaza büründü