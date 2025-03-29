Arife gününde Deprem Şehitliği'nde ziyaretçi yoğunluğu

MALATYA'da Ramazan Bayramı arifesinde depremde hayatını kaybedenler için oluşturulan mezarlıklarda, ziyaretçi yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, kaybettikleri yakınları için dualar edip gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitiren 1237 vatandaşın yakınları Ramazan Bayramı arifesinde Deprem Şehitliği'nde kaybettikleri yakınları için dualar etti. Depremin ardından geçen 782 güne rağmen hala acıları taze olan vatandaşlar, Şehir Mezarlığı’nda yakınlarının kabirleri başında gözyaşı döküp, bayrama buruk girdiklerini ifade etti.

Depremlerde ablasını ve yeğenini kaybeden Songül Kaçmaz, acının tarifsiz olduğunu ifade ederek, "Çok üzgünüz. Bütün sözler kifayetsiz kalıyor. Yeğenim 16 yaşında, ablam 41 yaşındaydı. İkisi de çok gençti" dedi.