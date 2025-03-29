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        Yeni Malatyaspor -Fatih Karagümrük: 0-2

        STAT:Yeni Malatya Stadyumu HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Kürşat Han Akın, Egemen SavranYENİ MALATYASPOR : Çınar Yıldızlı, Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Emircan Bayrakdar, Enes Nas, Emir Ukusoy, Murat Şamil Güler, (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:02 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:02
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        Yeni Malatyaspor -Fatih Karagümrük: 0-2
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        STAT:Yeni Malatya Stadyumu

        HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Kürşat Han Akın, Egemen Savran

        YENİ MALATYASPOR : Çınar Yıldızlı, Yiğit Ulaş, Muhammed Göktürk Gök, Emircan Bayrakdar, Enes Nas, Emir Ukusoy, Murat Şamil Güler, (Dk.62 Kerem Altunışık) Enes Savucu (Dk.76 Osman Katipoğlu), Halil Atçı (Dk.85 Metehan Ünal), Umut Taniş(Dk.85 Kürşat Yılmaz Selamoğlu), Furkan Söyler (Dk.85 Ömer Çağrı Ataş)

        FATİH KARAGÜMRÜK: Furkan Onur Akyüz, Berkay Dabanlı, Salih Dursun, Çağatay Kurukalıp, Nikola (Dk.73 Serginho), Johnson, Tresor Doh(Dk.88 Alper Demirol), Göktan Gürpüz (Dk.88 Barış Kalaycı), Atakan Çankaya(Dk.66 Talha Ülvan), Camacho, Andre Gray (Dk.88 Baran Demiroğlu)

        GOLLER: Dk.45 Atakan Çankaya, Dk.83 Andre Gray (Fatih Karagümrük)

        SARI KARTLAR: Enes Nas, Umut Taniş, Emir Ulusoy (Yeni Malatyaspor), Atakan Çankaya, Göktan Gürpüz( Fatih Karagümrük)

        1'inci Ligin 31'inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Yeni Malatyaspor rakibine 2-0 mağlup oldu.

        45'inci dakikada paslaşarak köşe vuruşu kullanan Fatih Karagümrük'te önünde kalan topa dokunan Atakan Çankaya takımını 1-0 öne geçirdi: 1-0.

        83'üncü dakikada Serginho'nun pası ile buluşan Andre Gray ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

        Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Fatih Karagümrük deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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