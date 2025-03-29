Yeni Malatyaspor -Fatih Karagümrük: 0-2

83'üncü dakikada Serginho'nun pası ile buluşan Andre Gray ceza sahası içerisinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-2.

1'inci Ligin 31'inci haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan Yeni Malatyaspor rakibine 2-0 mağlup oldu.

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