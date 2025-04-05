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        Malatya'da, sokakta oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı

        MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde, sokakta oynadığı sırada 6 başıboş köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki Murat Canpolat, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 19:29 Güncelleme: 05.04.2025 - 19:35
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        Malatya'da, sokakta oyun oynarken başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk yaralandı
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        MALATYA’nın Yeşilyurt ilçesinde, sokakta oynadığı sırada 6 başıboş köpeğin saldırdığı 9 yaşındaki Murat Canpolat, yaralandı.

        Olay, ilçeye bağlı Yeşilkaynak Mahallesi’nde meydana geldi. Hayvan Pazarı yakınlarında sokakta oyun oynadığı esnada yanına yaklaşan 6 başıboş köpeğin saldırısına uğrayan Murat Canpolat, olayı gören çevredekiler tarafından kurtarıldı. Kol ve bacaklarından yaralanan Canpolat, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Canpolat’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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