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        Halı sahada kalp krizi geçiren polis memuru, kurtarılamadı

        MALATYA'da, halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru Göksel Özay (49), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 21:13 Güncelleme: 23.04.2025 - 21:15
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        Halı sahada kalp krizi geçiren polis memuru, kurtarılamadı
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        MALATYA'da, halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçiren polis memuru Göksel Özay (49), tedavi gördüğü hastanede 10 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Olay, 14 Nisan Çarşamba günü meydana geldi. Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi’nde arkadaşları ile halı sahada futbol oynayan polis memuru Göksel Özay, aniden fenalaştı. Polis memuru, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan polis memuru Göksel Özay'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Tedavisine devam edilen Göksel Özay, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi. Polis memuru Özay, yarın Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından Elazığ'ın Maden ilçesinde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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