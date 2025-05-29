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        Malatya'da sağanak; altgeçitte mahsur kalan sürücüler kurtarıldı

        MALATYA'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 20:23 Güncelleme: 29.05.2025 - 20:25
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        Malatya'da sağanak; altgeçitte mahsur kalan sürücüler kurtarıldı
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        MALATYA'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde, sokak ve altgeçitler suyla doldu. Altgeçitte mahsur kalan sürücüleri ekipler kurtardı.

        Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yağış uyarısı sonrası alarma geçen Karayolları ve belediye ekipleri oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Sağanak nedeniyle birçok altgeçit göle dönüştü. Emeksiz Caddesi üzerinde bulunan Üsteğmen Selim Keskinkılıç Altgeçidi’nde suların arasında kalan araçların sürücüleri, ekipler tarafından kurtarıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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