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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama

        MALATYA'da polis ekipleri tarafından kentin çeşitli semtlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 20:48 Güncelleme: 30.06.2025 - 20:50
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
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        MALATYA'da polis ekipleri tarafından kentin çeşitli semtlerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda belirlenen şüphelilerin adreslerine dün operasyon düzenlendi. Kentin farklı semtlerinde yapılan operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise 795 gram kannabinoid, 264 gram metamfetamin, 314 sentetik ecza hap, 20 gram esrar, 21 kök kenevir, 1 adet hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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