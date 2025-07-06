Malatya'ya ya şehit ateşi düştü (2)

Pençe- Kilit bölgesinde metan gazından zehirlenerek şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Abdurrahman Akdoğan'ın yakınları taziyeleri kabul etmeye başladı. Remzi ve Sabahat Akdoğan çiftinin şehit olan çocukları Abdurrahman Akdoğan, yarın düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.