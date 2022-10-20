En Komik Sözler ve Yazılar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Malatya'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dabakhane Mahallesi Kasap Pazarı civarında iki grup arasında "laf atma" nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada M.K, M.N. ve Ş.K. çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.