CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz istifa etti

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MALATYA (AA) - CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti.

Kiraz, parti binasında yaptığı basın açıklamasında, partisinde her zaman ilk günkü heyecanla görev yaptığını söyledi.

Partisinin gençlik kollarına 24 yıl önce girerek, çeşitli görevlerde bulunduğunu belirten Kiraz, "İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Gençlik Kolları MYK üyeliği, bir kaç dönem il başkan yardımcılığı ile kurultay delegeliği ve son 11 yılda il başkanlığı görevi yaptım. Heyecan ve gururla il başkanlığı görevimi sürdürdüm. Gençliğimi, verimli yıllarımı CHP'ye ve Malatya'nın sorunlarına verdim." diye konuştu.

Siyasete girdiği günden bu yana demokrasinin yanına olduğunu aktaran Kiraz, "Teröre karşı lanet mitinglerine destek verdim, her meydanda terör nereden gelirse gelsin lanetledim. 15 Temmuz darbe girişiminde meydanlarda olduk. 15 Temmuz'un ardından halkı kışkırtıcı eylemlerin karşısında durarak sağ duyunun hakim kılınmasını sağladık. Malatya'nın bütün sorunlarını dile getirdik, çözümlerine katkı sunduk. Kentin acılarını da sevinçlerini de paylaştık." ifadelerini kullandı.

Kiraz, 2023 yılında yapılacak genel seçimlerde milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa ettiğini belirtti.

İl Başkanlığına Übeyt Öksüz'ün vekaleten bakacağı kaydedildi.

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