        Kale'de ramazan ayı etkinlikleri sürüyor

        Kale'de ramazan ayı etkinlikleri sürüyor

        Malatya'nın Kale ilçesinde öğrenciler ramazan ayı etkinliğinde bir araya geldi.

        Giriş: 03.03.2026 - 12:50
        Kale'de ramazan ayı etkinlikleri sürüyor

        Malatya'nın Kale ilçesinde öğrenciler ramazan ayı etkinliğinde bir araya geldi.


        Kale Kaymakamlığı koordinesinde Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Malatya Melekbaba Gençlik Merkezi ve Kale İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ramazan ayı etkinliği düzenlendi.

        Bent ilk ve ortaokulunun bahçesinde ramazan sokağı ve köşesi oluşturan öğrenciler, mani ve ilahi okuyarak sınıfları dolaştı.

        Gönüllü öğrenciler ise yüz boyama, zeka oyunları ve palyaço gösterisi sundu.

        Okulun konferans salonunda ise Hacivat ile Karagöz gösterisi ile müzik dinletisi gerçekleştirildi.

