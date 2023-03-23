Depremden etkilenen Malatya'da hasarın boyutları her geçen gün daha da belirginleşiyor

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MALATYA (AA) - VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da her 3 binadan 1'i ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Malatya kent merkezi, Doğanşehir ve Akçadağ ilçeleri ile kırsal mahallelerde büyük yıkıma yol açtı.

Kent merkezindeki eski binaların yanı sıra özellikle Bostanbaşı, Fahri Kayahan, Tecde, Yüzakı mevkilerindeki yeni yapılara da zarar veren depremde hasarın boyutları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin tespit çalışmasıyla her geçen gün daha da belirginleşiyor.



- 4 bin 655 bina yıkıldı

Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kentteki 131 bin 991 binadan 42 bin 821'inin yıkık, acil yıkılacak ya da ağır hasarlı olduğunu açıkladı.

Depremler nedeniyle kentte 4 bin 655 bina ve 12 bin 83 bağımsız bölüm yıkıldı. Acil, orta, ağır ve yıkık bina sayısı 42 bin 821, bağımsız bölüm sayısı 130 bin 530, konut sayısı ise 104 bin 713 olarak belirlendi.

- Yıkılan binalardan 783'ünün enkazı kaldırıldı

Malatya'da yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları da devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ile güvenlik güçleri gözetiminde yapılan çalışmalarda, şimdiye kadar 783 binanın enkazı kaldırıldı.

Enkazlarda bulunan değerli eşyalar, polis ve askerlerce tutanak altına alınırken, kitap, fotoğraf albümü, sandık gibi özel eşyalar da alanda muhafaza edilerek, müracaatta bulunan sahiplerine teslim ediliyor.

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