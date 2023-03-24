Malatya'da 5 katlı ağır hasarlı bina kendiliğinden çöktü

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MALATYA (AA) - Malatya'da depremlerde ağır hasar alan 5 katlı bina kendiliğinden çöktü.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Koyunoğlu Mahallesi'nde 5 katlı Sezer Apartmanı kendiliğinden çöktü.

Bölgeye, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ekipleri sevk edildi.

Enkazda bir kişinin olma ihtimaline karşı ekipler arama yapıyor.

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