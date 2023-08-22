MHP Hekimhan ilçe kongresi yapıldı

MALATYA (AA) - MHP Hekimhan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Parti binasında yapılan kongreye tek liste halinde giren mevcut başkan Yılmaz Ekici, yeniden ilçe başkanı seçildi.

Kongreye katılan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhur İttifakı'nın milletin ruh kökünden kazınmış, doğmuş ve bugüne sirayet etmiş bir siyasi hareket olduğunu belirterek, "İçinde hesap, kitap, beklenti yoktur. Sadece ve sadece ülkemizin geleceği vardır." dedi.

Başkanlığı seçilen Yılmaz Ekici ise partilerinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem ülke hem de Malatya'da başarılı olduğunu belirterek, "Aynı başarıyı arttırarak yerel seçimlerde de gerçekleşeceğiz. Kongrelerimizi tamamlayarak inşallah hep birlikte yerel seçimlere sıkı bir şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

Kongreye MHP İl Başkanı Gökhan Gök de katıldı.