Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        MHP Hekimhan ilçe kongresi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:06 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Hekimhan ilçe kongresi yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MALATYA (AA) - MHP Hekimhan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

        Parti binasında yapılan kongreye tek liste halinde giren mevcut başkan Yılmaz Ekici, yeniden ilçe başkanı seçildi.

        Kongreye katılan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhur İttifakı'nın milletin ruh kökünden kazınmış, doğmuş ve bugüne sirayet etmiş bir siyasi hareket olduğunu belirterek, "İçinde hesap, kitap, beklenti yoktur. Sadece ve sadece ülkemizin geleceği vardır." dedi.

        Başkanlığı seçilen Yılmaz Ekici ise partilerinin Cumhurbaşkanlığı seçiminde hem ülke hem de Malatya'da başarılı olduğunu belirterek, "Aynı başarıyı arttırarak yerel seçimlerde de gerçekleşeceğiz. Kongrelerimizi tamamlayarak inşallah hep birlikte yerel seçimlere sıkı bir şekilde hazırlanacağız." diye konuştu.

        Kongreye MHP İl Başkanı Gökhan Gök de katıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        Yangın! Çanakkale'de köy boşaltıldı!
        TFF'den erteleme kararı!
        TFF'den erteleme kararı!
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        Türk bilim insanından nadir hastalıkların teşhisinde önleyici yöntem
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Risk artıyor! Sebebi iklim değişikliği
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman mahallesinin yankı odasına bomba atma cesaretini gösterdi
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Teoman'dan Habertürk'e özel açıklama
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli
        Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeli

        Benzer Haberler

        Malatya'daki yaz spor okullarında yaklaşık 10 bin depremzede çocuğa eğitim...
        Malatya'daki yaz spor okullarında yaklaşık 10 bin depremzede çocuğa eğitim...
        Malatya'da 34 hırsızlık aydınlatıldı, 9 şüpheli tutuklandı
        Malatya'da 34 hırsızlık aydınlatıldı, 9 şüpheli tutuklandı
        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kentte yıkım yapan firma temsilcileriyle buluş...
        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kentte yıkım yapan firma temsilcileriyle buluş...
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Malatya'da kaçakçılık operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
        Malatya'da 1 haftada 19 araç trafikten men edildi
        Malatya'da 1 haftada 19 araç trafikten men edildi