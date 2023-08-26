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        Malatya'da konteyner kentte kütüphane açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 18:31 Güncelleme: 26.08.2023 - 18:41
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        Malatya'da konteyner kentte kütüphane açıldı
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        MALATYA (AA) - Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) tarafından yürütülen "Bir Kitap da Benden" projesi kapsamında, Malatya'da konteyner kentte açılan kütüphanede çocuklara kitap dağıtıldı.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, derneğin İçişleri Bakanlığının destekleriyle Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'ndeki Rönesans Konteyner Kent'te düzenlediği açılışta, okuma alışkanlığı konusunda toplumun biraz sıkıntılı durumda olduğunu söyledi.

        Yaklaşık 10 yıl önce BM'nin okuma alışkanlığıyla ilgili 200 ülkede araştırma yaptığını anlatan Yazıcı, "O araştırmaya göre bir Japon yılda 25 kitap okuyor. İkinci Finliler yılda 17 kitap okuyor, Avrupa ülkeleri 10 ile 14 arasında, biz çok gerilerdeyiz. O araştırmaya göre bir Türk yılda 1 kitap okumuyor. Bunun çok daha iyiye gittiğini biliyorum, mutlaka yükseldik. O araştırmadan sonra bu 200 küsur ülkeyi kapsayan araştırma yapılmadı. Türkiye'de de okuma oranları yükseliyor." diye konuştu.

        Okuyan bilinçli bir nesil istediklerini aktaran Yazıcı, bunu gerçekleşmesi için çalışma yapanlara teşekkür etti.

        Konteyner kentlere kitaplık kurulacağını belirten Yazıcı, "Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği buraya kuruyor, biz tüm konteyner kentlere kitaplıklarımızı kuracağız. Kitap hediye etmeyi sizin vesilenizle biz de başlatmış olacağız. Okullarımızda da okumayı önemseyeceğiz. Kitap okuma alışkanlığıyla ilgili önümüzdeki yıldan itibaren mutlaka bir şey yapacağız." ifadelerini kullandı.

        - "Kitap gibi dost olmaz, küsmez, darılmaz"

        TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem ise depremlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet diledi.

        Derneğin 2018 yılında Türkçenin doğru kullanımını sağlamak için kurulduğunu hatırlatan Erdem, "Bir Kitap da Benden" kampanyası kapsamında öğrencilere kitap ulaştırmak istediklerini söyledi.

        Bir milyon kitabı çocuklarla buluşturmayı hedeflediklerini aktaran Erdem, şunları kaydetti:

        "Gezici 2 aracımız var, biri burada diğeri Elazığ'da, 11 ili dolaştık, Diyarbakır'da tamamlayacağız. Gezici kütüphanelerle kitap veriyoruz. Olabildiğince sabit kütüphaneler açalım. Bildiğimiz kütüphane değil kitabı bir daha geri getirmemek üzere alacaklar. En azından evine, bir kütüphane kuruluşuna vesile olsun istiyoruz. Bizim medeniyetimiz kitap, kültür medeniyeti. Kitabı aile olarak merkezimize alalım, kesinlikle biz farklı olmak durumundayız. Kitap gibi dost olmaz, küsmez, darılmaz, hep verir, yeter ki kitaptan almasını bilelim."

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Vali Yazıcı ile Erdem, daha sonra çocuklara kitap dağıttı.

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