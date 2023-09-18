Malatya'da çekicinin çarptığı kişi öldü
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekicinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 18.09.2023 - 21:22 Güncelleme: 18.09.2023 - 21:22
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çekicinin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
F.A'nın kullandığı 23 AAJ 786 plakalı çekici, Yakınca Mahallesi Turgut Özal Buvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan A.G'ye (45) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.