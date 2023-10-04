Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 838 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 17:09 Güncelleme: 04.10.2023 - 17:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 838 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin araçları ve üstlerinde arama yaptı.

        Aramada, 838 sentetik ecza hap ele geçirildi, Y.E.Ç, E.K, S.C.T. ve K.A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından gözaltına alındı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bakan Bak: Spora yapılan yatırımların hepsi, meyvesini veriyor
        Bakan Bak: Spora yapılan yatırımların hepsi, meyvesini veriyor
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da ziyaret ve incelemelerde bulundu:
        Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Malatya'da ziyaret ve incelemelerde bulundu:
        Malatya Ticaret Borsası
        Malatya Ticaret Borsası
        Bakan Ersoy: 2023 yılı başından bu yana 73 kütüphanemizi hizmete açtık
        Bakan Ersoy: 2023 yılı başından bu yana 73 kütüphanemizi hizmete açtık
        Bakanlar Ersoy ve Bak, depremlerin etkilediği Malatya'da ziyaretlerde bulun...
        Bakanlar Ersoy ve Bak, depremlerin etkilediği Malatya'da ziyaretlerde bulun...
        Bakanlar Ersoy ve Bak, Malatya'da kütüphane açılışına katıldı
        Bakanlar Ersoy ve Bak, Malatya'da kütüphane açılışına katıldı