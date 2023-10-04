Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 838 sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 şüphelinin araçları ve üstlerinde arama yaptı.

Aramada, 838 sentetik ecza hap ele geçirildi, Y.E.Ç, E.K, S.C.T. ve K.A. "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlarından gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.