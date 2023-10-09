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        Malatya'da Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı

        Malatya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 16:28 Güncelleme: 09.10.2023 - 16:59
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        Malatya'da Amatör Spor Haftası yürüyüşle başladı
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        Malatya'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü düzenlendi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kanalboyu'ndan toplanan sporcular ve vatandaşlar, Millet Bahçesi kadar yürüdü.

        Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, burada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği Amatör Spor Haftası'nın tüm Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da büyük heyecan ve coşkuyla kutlandığını ifade etti.

        Hafta boyunca birçok branşta etkinlikler yapacaklarını aktaran Kayhan, şunları kaydetti:

        "Amacımız Amatör Spor Haftası Etkinlikleri çerçevesinde insanlarımızın spora kazandırılmasını özelikle de çocuklarımızın spora başlamalarını sağlamak en önemli hedeflerimiz olacaktır.

        Gencimizle yaşlımızla herkes tarafından sporun yapılması ve bir alışkanlık haline getirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda deprem döneminde olduğu gibi konteyner kentlerde gerek yurtlarımızda, okullarımızda tüm alanlarda aralıksız etkinliklerimize faaliyetlerimize devam ettik, ediyoruz. Birçok branşta uluslararası, ulusal şampiyon başarılı sporcularımız var. Deprem psikolojisinden en güzel yolla rahatlamak için sporun birleştirici gücünü kullanmalıyız. Bu güç ve dayanışmanın üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur. Sizleri tesislerimizde hafta boyunca yapacağımız etkinliklere bekliyoruz."

        Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Seyfullah Özdemir de hafta boyunca çeşitli branşlarda faaliyetler yapacaklarını bildirdi.

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