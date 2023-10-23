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        Malatya'da gençlik merkezleri Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sergisi açtı

        Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezleri tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 15:50 Güncelleme: 23.10.2023 - 15:51
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        Malatya'da gençlik merkezleri Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sergisi açtı
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        Malatya'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezleri tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla sergi açıldı.

        Bir alışveriş merkezindeki sergide, gençlik merkezleri atölyelerinde yapılan deri, resim, halı, kağıt rölyef, ahşap yakma, hat, takı tasarım, ahşap boyama, kotlama gibi ürünler sergilendi.

        Ayrıca gençlik merkezi spor atölyeleri sporcuları tarafından wushu, karate, tekvando ve badminton gösteriler yapıldı.

        Yoğun ilginin olduğu sergide, gençlik merkezi üyeleri tarafından çocuklara yüz boyama yapılarak balon dağıtıldı.

        Gençlik Merkezi Müdürü Emrullah Okutan, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

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