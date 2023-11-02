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        Depremlerden etkilenen Malatya'da 69 bin 263 hak sahipliği başvurusu kabul edildi

        VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da, evleri yıkılan veya ağır hasar alan 69 bin 263 kişinin hak sahipliği kabul edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 12:39 Güncelleme: 02.11.2023 - 12:46
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        Depremlerden etkilenen Malatya'da 69 bin 263 hak sahipliği başvurusu kabul edildi
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        VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da, evleri yıkılan veya ağır hasar alan 69 bin 263 kişinin hak sahipliği kabul edildi.

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya kent merkezi ve ilçelerinde, afetzedelerin hak sahipliği başvurusu tamamlandı. Askıya çıkan hak sahipliği başvurularına itiraz süreci ise devam ediyor.

        Kentte hak sahipliği için alınan 121 bin 907 başvurudan 69 bin 263'ünün hak sahipliği kabul edildi.

        Vali Ersin Yazıcı, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen kentler arasında Malatya'nın da bulunduğunu söyledi.

        Afetzedelerin kalıcı konut ihtiyacını karşılamak için başlayan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Yazıcı, hak sahipliği değerlendirme çalışmalarının da tamamlanarak 26 Kasım'da askıya çıktığını hatırlattı.

        - "Süreç henüz bitmedi"

        Yazıcı, hak sahipliği süreciyle ilgili bilgi vererek, şöyle devam etti:

        "Bu konudaki bütün çalışmayı bitirdik, ilk incelemeler bitti ama süreç henüz bitmedi. Ola ki yanlış yapılmışsa, askılara çıktık, en son Battalgazi ilçemizde çıktık. 15 günlük askı sürecinde şu anda itirazları alıyoruz. İlçelerimizin tamamında askıya çıktık, valilik sitesinden de bunları duyuruyoruz, muhtarlıklarımız konuyu biliyor. Vatandaşlarımıza sizin aracılığınızla eğer başvurusu reddedilmişse itiraz hakkını kullanabileceğini bir kez daha hatırlatmak isterim."

        - "İtirazlarını tekrar değerlendireceğiz"

        İtiraz başvurularının e-devlet üzerinden ve AFAD il müdürlüklerinden yapılabileceğini anlatan Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Bugün itiraz başvurusu yapılan bölgede insanların şikayetlerini dinledim, sistemde yapılabiliyor ama yoğunluk olduğu için bireysel olarak gelmeleri de gerekebilir. Eksikliklerini giderenler olacaktır ya da hak etmeden başvurmuş olanlar da olabilir. Bütün vatandaşlarımızın itirazlarını tekrar değerlendireceğiz. 15 günlük süre içerisinde vatandaşlarımızın yasal haklarını kullanmasını bekliyoruz. Ekibimizi hazırladık, sabırla, samimiyet, gayretle şehri ayağa kaldırmak için bütün birimlerimiz koordinemizde çalışmaya devam ediyor."

        - Hak sahipliği

        Hak sahipliğine ilişkin yönetmeliğe göre, müşterek olan yerlerde uygun bulunan tek kişinin başvurusu kabul edilirken, kendisine veya eşine ait o yerde müstakil başka konutu veya dairesi bulunanlar ile yönetmelikte belirlenen bazı kriterleri taşımayanlar hak sahibi sayılmıyor.

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