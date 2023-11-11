Kale'de Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi

Malatya'nın Kale ilçesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla yüzlerce fidan toprakla buluşturuldu.

Kale Kaymakamlığı, Malatya Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen fidan dikim töreninde konuşan Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen ağaç dikimi seferberliğinde bir araya geldiklerini belirtti.

"Geleceğe Nefes Cumhuriyete Nefes" kampanyasıyla birçok fidanın toprakla buluştuğunu dile getiren Aksoy, "Ülkemizin nefesi olan ormanların biz de bir tanesini ilçemize kazandırıyoruz. Amacımız, ilçemizi yeşillendirmek, çocuklarımızı, gençlerimizi ve öğrencilerimizi ağaç konusunda bilinçlendirmektir. Çocuklarımız dikeceğimiz bu fidanlarla birlikte büyüyüp onlar gibi gelişecek ve geleceğimizin kökleri olacaklardır." dedi.

Törene, Kale Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Nurullah Çolak, İlçe Emniyet Amir Vekili Necmettin Budancamanak, İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Cem Karaca, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.