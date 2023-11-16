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        Malatya'da yüzde 15 seviyesindeki hasarlı bina yıkımı 2,5 ayda yarıyı geçti

        VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, 2,5 ay önce yüzde 15 seviyesinde olan hasarlı bina yıkımı, çalışmaların hızlanmasıyla yüzde 53,5'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 11:41 Güncelleme: 16.11.2023 - 11:41
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        Malatya'da yüzde 15 seviyesindeki hasarlı bina yıkımı 2,5 ayda yarıyı geçti
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        VOLKAN KAŞİK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'da, 2,5 ay önce yüzde 15 seviyesinde olan hasarlı bina yıkımı, çalışmaların hızlanmasıyla yüzde 53,5'e ulaştı.

        "Asrın felaketi" olarak nitelenen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde 6 bin binanın yıkıldığı kentte 36 bin civarı bina da ağır hasar aldı.

        Kent merkezi ve ilçelerde yıkım kararı verilen yapılarda ekiplerce çalışma gerçekleştirilirken çevresi güvenlik ekiplerince şeritlerle kapatılan binalar, iş makineleriyle kontrollü yıkılıyor, yüksek katlılarda ise patlayıcı kullanılıyor.

        Yıkılan ağır hasarlı binalardaki molozlar iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek depolama alanlarına gönderiliyor.

        Şehrin hemen her noktasında devam eden yıkım çalışmalarını, güvenlik önlemleri çerçevesinde ev sahipleri de takip edebiliyor.

        - Çalışmalar son aylarda hızlandı

        Kentte eylül başında yüzde 15 civarında olan ağır hasarlı bina yıkımı, son 2,5 ayda hızlanarak yüzde 53,5 seviyesine ulaştı. Ağır hasarlı binalardan 2 milyon 360 bin metreküp enkaz kaldırıldı.

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremlerden en çok etkilenen iller arasında Malatya'nın da bulunduğunu hatırlattı.

        Ağır hasarlı yapıların yıkımının tüm hızıyla sürdüğünü belirten Yazıcı, enkaz kaldırma çalışmalarının da usulüne uygun gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Yazıcı, sadece ağır hasarlı binalardan şimdiye kadar 2 milyon 360 bin metreküp enkazın hafriyat alanına taşındığını aktararak şunları kaydetti:

        "Çok şükür yerinde ayrıştırma artık hemen hemen hiç kalmadı. Bu konuyu çok sıkı takip ediyoruz, kesinlikle müsaade etmiyoruz. Çünkü hafriyat alanında ayrıştırma için ayrılan bir bölüm var. Müteahhitlerimiz, iş alan arkadaşlarımız enkazı oraya götürüp orada ayrıştırmasını yapıyor. Dolayısıyla şehrin biraz dışında olan bu alanda o ayrıştırmadan kaynaklı toz ve kirlilikten halkımızı korumuş oluyoruz. Alanda çalışmalar devam ediyor. Orada yeni bir alan talebimiz var."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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