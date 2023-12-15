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        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü rezidansa ilişkin davanın 4 tutuklu sanığına tahliye

        Malatya'da, depremde yıkılması sonucu aralarında Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans'a ilişkin davanın 13 sanığının yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:46 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:46
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        Malatya'da depremde 31 kişinin öldüğü rezidansa ilişkin davanın 4 tutuklu sanığına tahliye
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        Malatya'da, depremde yıkılması sonucu aralarında Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği Trend Garden Rezidans'a ilişkin davanın 13 sanığının yargılanmasına devam edildi.

        Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Bülent Yeroğlu, Engin Aslan, Sefa Gülfırat ve Mehmet Gündüz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Tutuksuz sanıklar Mustafa Tevfik Arpacı, Aysun Demir, Yasemin Yazıcı ve Mehmet Selim Doğan ile müşteki ve sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

        Savunmaları alınan sanıklardan Yeroğlu, Aslan, Gülfırat, Gündüz ile Arpacı üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

        Diğer sanıklar, avukatları ve müştekileri dinleyen mahkeme heyeti, iddia makamına talebini sordu. Cumhuriyet savcısı da yargılamada gelinen aşama, delillerin önemli ölçüde toplanmış olması ve tutuklulukta geçen sürenin dikkate alınarak tutuklu sanıkların tahliyesini istedi.

        Mahkeme heyeti de delillerin büyük oranda toplanmış olması, bu aşamadan sonra karar kılınacak delil bulunmaması nedeniyle 4 tutuklu sanığın ayrı ayrı tahliyesine karar verdi. Heyet, haklarında yurt dışına çıkış yasağı koyduğu bu sanıklar hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına da hükmetti.

        Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için 19 Nisan 2024'e erteledi.

        Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Özalper Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda yıkılan ve aralarında Spor Toto 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın da bulunduğu 31 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı Trend Garden Residans'a ilişkin 13 sanığın, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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