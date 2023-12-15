Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Konteyner satma vaadiyle depremzedeleri dolandıran şüpheli tutuklandı

        Malatya'da, depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konteyner satma vaadiyle depremzedeleri dolandıran şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'da, depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Akçadağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, depremzedeleri sahte sosyal medya hesaplarıyla konteyner satışı yaparak dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Zanlılardan birinin Mersin'de bulunduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi operasyonla yakaladı.

        Şüphelinin evinde yapılan aramada, 12 banka/kredi kartı, 5 hard disk, 2 cep telefonu ve 1 sim kart ele geçirildi.

        Malatya'ya getirilen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

        Yurt dışında olduğu belirlenen diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        "1979'a götürdü"
        "1979'a götürdü"
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        5 haftadır artış sürüyor! Baraj doluluk oranında son veri!
        5 haftadır artış sürüyor! Baraj doluluk oranında son veri!
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        "Marmara'nın sessiz çığlıkları"
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Biri başından öteki kaşından yaralandı! İstekalı kavgada taraflar barıştı!
        Biri başından öteki kaşından yaralandı! İstekalı kavgada taraflar barıştı!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        2 yaşındaki çocuğa cinsel istismar ile eziyet! Caninin cezası belli oldu!
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Mağlubiyet planları bozdu!
        Mağlubiyet planları bozdu!
        ABD, İsrail'e süre verdi
        ABD, İsrail'e süre verdi
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        AB'de Ukrayna-Macaristan krizi!
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        Hamilelikte şiddetli bulantı ve kusmaların nedeni bulundu
        Kredi notu neden yükselecek?
        Kredi notu neden yükselecek?

        Benzer Haberler

        Malatya kent merkezinde konut ve iş yeri inşa çalışmaları sürüyor
        Malatya kent merkezinde konut ve iş yeri inşa çalışmaları sürüyor
        Malatya'da 'Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi
        Malatya'da 'Hayat İyi Yaşam Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi
        Malatya'da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi
        Malatya'da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi
        Malatya'da 54 kilo 150 gram skunk ele geçirildi
        Malatya'da 54 kilo 150 gram skunk ele geçirildi
        Malatya'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi
        Malatya'da "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinliği düzenlendi
        Kale'de akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenlendi
        Kale'de akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenlendi