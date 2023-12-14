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        Malatya'da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi

        Malatya'da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 18:19 Güncelleme: 14.12.2023 - 18:28
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        Malatya'da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi
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        Malatya'da ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında il dışından ruhsatsız silah getirileceği belirlendi.

        Kent merkezinde durdurulan araçta yapılan aramada ruhsatsız 10 tabanca ele geçirildi.

        Araçtaki E.A. ve A.B.K. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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