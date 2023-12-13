Arguvan'da muhtarlardan Belediye Başkanı Kızıldaş'a ziyaret

Malatya'da Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, muhtarları kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Kızıldaş, Arguvan'a hizmet için gece gündüz, omuz omuza çalıştıkları, mahallelerdeki gözleri kulakları olan muhtarlarla birlikteliklerinin yeni dönemde tekrardan devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Kızıldaş, manevi desteklerini esirgemeyen muhtarlara ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Muhtarlar da Kızıldaş'tan memnun olduklarını dile getirerek, işbirliği içerisinde uyumlu çalıştıklarını, istek ve taleplerine hızlı cevap verildiğini kaydetti.