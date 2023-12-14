Kale'de akıl ve zeka oyunları etkinliği düzenlendi Malatya'nın Kale ilçesinde okul öncesi öğrencilere yönelik akıl ve zeka oyunları etkinliği gerçekleştirildi.

Malatya'nın Kale ilçesinde okul öncesi öğrencilere yönelik akıl ve zeka oyunları etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü, İlçe Halk Kütüphanesi ve Kale Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından çocuklara düşünme yetisi kazandırma, karşılaştıkları problemleri çözme, el ve göz koordinasyonlarını geliştirme, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Gençlik Merkezi'nde oluşturulan akıl ve zeka oyunları sınıfında yapılan etkinliği İlçe Müftülüğüne bağlı 4-6 yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören çocukların katıldı.

Programa katılan çocuklar sınıftaki eğitici materyallerle eğitici oyunlar oynayarak keyifli zaman geçirdi.

Programa Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale İlçe Müftüsü İbrahim Okumuş, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi Sorumlusu Serdar Koca, Kale İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Abdullah Erdoğan, veliler ve öğrenciler katıldı.