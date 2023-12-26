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        Darende'de kursiyerler sergi açtı

        Malatya'nın Darende ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) bağlı Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:53 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:55
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        Darende'de kursiyerler sergi açtı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) bağlı Aile Destek ve Eğitim Merkezi (ADEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

        ADEM merkezinde düzenlenen serginin açılışına katılan Kaymakam Şeref Gülyer ve Belediye Başkan Yardımcısı Tuncer Çalık, kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi.

        Kaymakam Gülyer, ürünlerin hazırlanmasına katkı sunan kursiyerleri tebrik etti.

        SYDV Müdürü Çağatay Eroğlu da Kaymakamlık himayesinde başlatılan kursların ikinci döneminin tamamlandığını ve kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiğini söyledi.

        ADEM kreşini de gezen protokol üyeleri, daha sonra kursiyerlere bitirme belgelerini verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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