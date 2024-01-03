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        Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı

        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:59 Güncelleme: 03.01.2024 - 17:59
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        Malatya'daki uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        İkametlerde yapılan aramalarda, 209 gram esrar, 88 yeşil reçeteye tabi hap, 6,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 13 zanlıdan 11'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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