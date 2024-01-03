Malatya'da motosiklet hırsızı yakalandı
Malatya'nın Darende ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'nın Darende ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Heyiketeği Mahallesi'nde motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, araştırma ve 50 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelemesi sonucu şüphelinin Y.Y. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan ve üzerinde bir miktar uyuşturucu/uyarıcı madde bulunan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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