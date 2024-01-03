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        Malatya'da motosiklet hırsızı yakalandı

        Malatya'nın Darende ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 14:57 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:59
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        Malatya'da motosiklet hırsızı yakalandı
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        Malatya'nın Darende ilçesinde motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Heyiketeği Mahallesi'nde motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, araştırma ve 50 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelemesi sonucu şüphelinin Y.Y. olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan ve üzerinde bir miktar uyuşturucu/uyarıcı madde bulunan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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