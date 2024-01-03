Malatya'da yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı.
Beydağı Mahallesi'nde yaralı atmaca görenler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, yaralı kuşu tedavi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.
Atmacanın tedavisinin ardından doğaya salınacağı bildirildi.
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