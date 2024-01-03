Malatya'da otobüs kazasında hayatını kaybeden profesör için üniversitede tören düzenlendi

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil için üniversitede tören düzenlendi.

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü önünde düzenlenen törene, Hacıevliyagil'in ailesi, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, öğretim üyeleri ve tıp fakültesi öğrencileri katıldı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kızılay da kendini eğitime, öğrencilerine, hastalarına adayan Prof. Dr. Hacıevliyagil'in yerini zor dolduracaklarını belirtti.

Kızılay, "Öğrencilerine akciğer filmini, hastalarına sigarayla mücadeleyi öğretti. Örnek bir insan, örnek bir şahsiyetti. 27 yıldır üniversitemizin bir doktoru, hocasıydı. Üniversiteye, Turgut Özal Tıp Merkezine çok hizmet etti, çok öğrenci, asistan yetiştirdi. Asistanların bir çoğu profesör oldu. Kıymetli hocamızı, bugün, bu elim kazanın ardından hayırla, saygıyla, minnetle ebediyete uğurluyoruz. Böyle zor yetişmiş, kıymetli insanları böyle bir kazada kaybetmekten büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

Prof. Dr. Süleyman Savaş Hacıevliyagil'in eşi Yasemin Hacıevliyagil de kocasının varlığına hep şükrettiğini ve yokluğunda ne yapacağını bilmediğini belirterek, "Seni çok özleyeceğiz. Rahmetle ve özlemle anacağız." diye konuştu.

Tıp Fakültesi öğrencilerinden Ecem Beyza Daloğlu ise Hacıevliyagil'in bütün öğrencileriyle tek tek ilgilenerek sabırla eğitim verdiğini ve bütün öğrencilerinin gönlünde taht kurduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Hacıevliyagil daha sonra, Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Akçadağ ilçesinde dün yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi ölmüş, 36 kişi yaralanmıştı.