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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı

        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 209 gram esrar, 88 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 17:59 Güncelleme: 03.01.2024 - 18:03
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        Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı
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        Malatya'da sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda 209 gram esrar, 88 yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        İkametlerde yapılan aramalarda 14 parça halinde 209 gram esrar maddesi, 88 yeşil reçeteye tabi hap, 6 parça halinde 6,43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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