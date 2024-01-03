Doğanşehir'de 19 bin 547 depremzede konteynerde kalıyor Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 19 bin 547 depremzede konteynerde yaşamını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 19 bin 547 depremzede konteynerde yaşamını sürdürüyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerin etkilediği Doğanşehir ilçesinde evi yıkılan ve ağır hasar gören depremzedeler konteyner kentlerde ve bireysel konteynerlerde misafir ediliyor.

İlçede bu kapsamda kurulan 4 bin 73 konteynerde 19 bin 547 depremzede yaşamını sürdürüyor.

Depremde evleri yıkılan Elif Demirci, AA muhabirine, yaşadıkları acıyı unutamadıklarını söyledi.

Yıkılan evlerinin enkazından çıktıklarını anlatan Demirci, daha sonra Doğanşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen konteynere yerleştiklerini ifade etti.

Yetkililere teşekkür eden Demirci, "Ev gibi olmaz ama idare ediyoruz. Allah devletimizden razı olsun. İnşallah evlerimizde teslim olunca daha iyi olacak." dedi.