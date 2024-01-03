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        Doğanşehir'de deprem konutlarından 350'si ay sonuna yetiştirilecek

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, martta temelleri atılan deprem konutlarından 350'sinin, ay sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 09:50 Güncelleme: 03.01.2024 - 10:04
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        Doğanşehir'de deprem konutlarından 350'si ay sonuna yetiştirilecek
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        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, martta temelleri atılan deprem konutlarından 350'sinin, ay sonunda hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

        Doğanşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremlerin yıkıma yol açtığı ilçede, afet konutları etaplar halinde yükseliyor.

        Dış cephe işlemleri yapılan, kapı, pencere ve mutfak dolapları takılan afet konutları, çevre düzenlemesinin ardından ocak ayı sonunda hak sahiplerine teslim edilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, depremin hemen ardından başlanan kalıcı konut çalışmalarında önemli ilerleme kaydettiklerini bildirdi.

        İlçede yapılan konutlardan 350'sinin bu ayın sonunda hak sahiplerine teslim edileceğini aktaran Zelyurt, şöyle devam etti:

        "6 Şubat depreminde büyük yıkıma uğrayan ilçemizde vatandaşlarımızın bir an önce evleriyle buluşması için TOKİ tarafından 1676 konut planlanmış olup, 350 konut, teslim süresi 1 ay gecikmeli olarak inşallah ocak ayı sonunda tamamlanacaktır. Bu 350 konutumuzun bulunduğu alanda sokak iyileştirmeleri, asfalt çalışmaları yapılmaktadır. Bunun yanı sıra çevre düzenlemesi, ağaçlandırma çalışmaları, çocuk oyun grupları, spor aletleri ve tesisler yapılmakta ve çok ciddi bir yaşam alanı oluşmaktadır. Evlerin içerisinde dolaplarıyla çok ciddi malzeme kullanılarak inşallah bu binalarımızın teslim tarihine yaklaşmış bulunmaktayız. Bunun yanı sıra diğer etaplarımızda belirli tarihlerde teslim edilecektir. Devletimiz çok ciddi çalışıyor. Cumhurbaşkanımız deprem bölgelerine çok ciddi önem verdiği gibi Doğanşehir ilçemize de önem vermektedir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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