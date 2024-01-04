Doğanşehir'de Filistin yararına kermes düzenlendi

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'ye yardım amacıyla kermes düzenlendi.

Kurucaova Mahallesi'ndeki kadınlar tarafından düzenlenen kermes mahalledeki taziye evi salonunda açıldı.

Kermesin açılışına katılan Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, bu gibi etkinliklerin duyarlılık oluşturmak adına önemli olduğunu söyledi.

Bu duyarlılığın Filistin adına taze tutulması gerektiğini anlatan Zelyurt, "Kurucaovalı bayanlar kendilerine yakışanı yapıp İsrail zulmü altındaki Gazzeli kardeşlerimize kayıtsız kalmayıp, emeklerini en önemlisi yüreklerini ortaya koymuşlardır." dedi.

Başkan Zelyurt ve katılımcılar satılan ürünlerden alarak kermese destek verdi.