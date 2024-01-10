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        Regaip Kandili'ne doğru

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:27 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:27
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        Regaip Kandili'ne doğru
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        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Yazıcı, mesajında, mübarek üç ayların manevi ikliminin ilk esintisi olan Regaip Kandili'nin Allah'ın insanlığa lütuf ve inayetinin bolca ihsan edildiği özel bir gece olduğunu belirterek, "Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edenlerin dualarının kabul olduğu bu özel günde, yaratılış gayemize uygun davranarak birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi, insani ve ahlaki meziyetlerin bireysel ve toplumsal boyutta yeniden yeşermesi için var gücümüzle çalışmalıyız. Aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek günün şehrimize, ülkemize ve tüm insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili'nin tüm İslam aleminde birlik, beraberlik, sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diledi.

        Allah'ın rahmet ve merhametinden bolca faydalanabilmek için önemli bir fırsat olan bu mübarek günde ve üç aylar boyunca kulluk şuuru içerisinde hareket ederek, önemli gecelerin feyz ve bereketinden en güzel şekilde yararlanmak gerektiğini belirten Gürkan, mübarek üç ayların kardeşliğin ve iyiliğin yaygınlaşmasına vesile olmasını temenni etti.

        Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de rahmet, mağfiret ve bereketin bolca tecelli ettiği bu müstesna zaman dilimlerinde, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının pekiştiği Regaip Kandili'ne kavuşulduğunu belirterek, her daim kardeşlik duygularıyla kenetlenip güçlenmek ve toplumu daha yaşanabilir kılmak gerektiğini vurguladı.

        Güder, tüm İslam aleminin kandilini tebrik ederek duaların kabul olmasını, ülkenin ve tüm insanlığın barış, huzur ve refah içinde yaşamasını diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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