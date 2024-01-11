Malatya'da kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kaybolan 15 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin arama çalışması sonucunda bulunarak sahibine teslim edildi.

Kuyulu Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Yasin Akan, Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi sınırında otlattığını 60 küçükbaş hayvanından 11'inin olmadığını fark ederek durumu jandarmaya bildirdi.

Bunu üzerine jandarma, asayiş timi ve 15 güvenlik korucusuyla çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan arama çalışması sonucu küçükbaş hayvanlar kayboldukları Kuyulu Mahallesi ile Aydınlar Mahallesi arasındaki bölgede bulundu.

Yaklaşık 4 saat sonrası bulunan hayvanlar sahibine teslim edildi.

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