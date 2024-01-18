Malatya'da okullarda "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında etkinlikler yapıldı

Malatya'da, okullarda "Dönem Sonu Faaliyet Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla dönemin ilk karnesi öncesi okullarda öğrencilerin son haftayı sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmalarının teşvik edilmesi için yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Bu kapsamında Malatya genelinde tüm okullarda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Dönem sonu faaliyet haftasında 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi biterken öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri amaçlanıyor.

Açıklamaya görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, "Dönem Sonu Faaliyet Haftası etkinlikleri ile öğrencilerimiz, yeteneklerini sergiledi, paylaşmanın önemini kavradı, takım çalışmasının başarıdaki rolünü öğrendi, bilim aktiviteleriyle yeni deneyimler kazanarak, öğrencilerimizin keyifli vakit geçirmesi ve bunlarla beraber okulun sadece akademik başarı için değil, sosyal gelişim için de bir fırsat olduğunu yaşayarak görme fırsatı buldu." ifadesini kullandı.