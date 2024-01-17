Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        Malatya'da telefon kablolarını çalan 1 şüpheli tutuklandı

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde telefon kablolarını çalarken yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 17.01.2024 - 16:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malatya'da telefon kablolarını çalan 1 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde telefon kablolarını çalarken yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akçadağ İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timleri, ilçeye bağlı Büyükköy Mahallesi'nde önleyici kolluk devriye faaliyeti sırasında arazide şüphelilerin olduğunu fark etti.

        Jandarma ekipleri, yaptıkları kontrolde 2 şüphelinin 200 metre telefon hattı kablosunu keserek araca yüklediklerini tespit etti.

        Suçüstü yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan biri hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Malatya'da "Deprem Bölgesi Yerel Basının Durumu Eğitim Çalışması Programı"...
        Malatya'da "Deprem Bölgesi Yerel Basının Durumu Eğitim Çalışması Programı"...
        Darende'de kadınlar rahim ağzı kanseri konusunda bilgilendirildi
        Darende'de kadınlar rahim ağzı kanseri konusunda bilgilendirildi
        Malatya'da "Deprem Bölgesi Yerel Basının Durumu Eğitim Çalışması Programı"...
        Malatya'da "Deprem Bölgesi Yerel Basının Durumu Eğitim Çalışması Programı"...
        Malatya Doğanşehir'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Malatya Doğanşehir'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Malatya'da kursiyerler Gazze'deki kadın ve çocuklar için üretiyor
        Malatya'da kursiyerler Gazze'deki kadın ve çocuklar için üretiyor
        Depremzede kick boksçu Zekeriya Hamza'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu
        Depremzede kick boksçu Zekeriya Hamza'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu