Darende'de ortaokul öğrencileri resim sergisi açtı

Darende Osman Hulusi Ateş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından resim sergisi açıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, okuldaki serginin açılışında, bu tür çalışmaların öğrencilerin hayatına olumlu yönde etki yaptığını belirterek, öğrencileri ve öğretmenlerini çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Okul Müdürü Hikmet Altınok ise kendilerine emanet edilen öğrencileri topluma faydalı şekilde mezun etmek için çaba sarf ettiklerini anlatarak, eğitim ve öğretim başarısının yanında öğrencilerine resim gibi beceriler kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Resim öğretmeni Aynur Yıldırım ise öğrenciler tarafından yapılan minyatür, karakalem, akrilik, suluboya, pastel boya, yağlı boya tablolar, kolaj çalışmaları, mozaik ve kesip yapıştırma çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çok kısa zamanda kıymetli ve özel eserlerin ortaya konduğunu belirten Yıldırım, "Kurs süresince çok yetenekli öğrencilerimiz olduğunu gördük. Velilerimiz bile kendi çocuklarının bu yeteneklerini gördüklerinde şaşırdı. Amacımız, eğitimlerinin yanında sanatsal beceriler kazandırmaktı sanırım bunu başardık. Buradan sonraki hedefimiz ise ikinci dönem çok daha kapsamlı eserler ve sergiler düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.

Sergiyi gezen Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı Müdürü Abdullah Süren de sanatın ve bilimin genç nesillere zamanında aktarılması gerektiğine değinerek, serginin hazırlanmasında emeği bulunan okul idarecilerine ve öğrencilerine teşekkür etti.