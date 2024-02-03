Konteyner kentte yaşayan kadınlardan Gazze için "Ahde Vefa" kermesi

Malatya'da depremzede kadınların açtığı "Ahde Vefa" kermesinden elde edilecek gelir Filistin'e gönderilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizesinde farklı konteyner kentlerde yaşayan depremzede kadınlar, kendi imkanlarıyla yaptıkları yiyecekleri satabilmek için Battalgazi ilçesindeki Acıbadem Konteyner Kent'te bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ali Sait Çeçen, yaptığı açıklamada, güzel bir işbirliği ile düzenlenen kermesin manevi açıdan büyük önemi bulunduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Filistin'in depremzedelere yardımda bulunduğuna işaret eden Çeçen, şöyle konuştu:

"Bugün de buradaki anne ve kadınlarımız onlara vefa borcu olarak kendilerine gönderilen yardıma karşılık Filistinlilere kermes düzenledi. Burada elde edilen maddi katkıyı gönderecekler. Burada belki maddi gelir gönderilecek ama en güzeli buradaki insanların duygularıyla vefa borcu ve işbirliğiyle koordinemizde duygularını yansıtacaklar. Emek veren çalışma arkadaşlarıma ve buradaki güzel ürünleri katkılarıyla hazırlayan annelerimizi canı yürekten kutluyorum."

Kermese katılan Şuheda Günay ise amaçlarının Filistinlilere katkı sağlamak olduğunu ifade ederek, "Filistin'e destek için buradayız. Deprem bize Allah'ın verdiği afetti. Fakat İsrail, Filistinli kardeşlerimize zulmediyor. Biz bu nedenle kardeşlerimizin yanında durup güçlü durmaları için çalışıyoruz." dedi.