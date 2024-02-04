Malatya'da yıkılan binaların yüzde 86'sının enkazı kaldırıldı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, kentte yıkılan binaların enkazlarını kaldırma oranının yüzde 86'ya ulaştığını belirterek, şehri yeniden ayağa kaldırmak adına sahada çok büyük işlerin yapıldığını söyledi.

Vali Yazıcı, kentte bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Malatya'da 1237 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 444 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Depremler sonrasında kentte 6 bin 643 binanın yıkıldığını, 35 bin 907 binanın da ağır hasar aldığını aktaran Yazıcı, orta hasarlı bina sayısının 2 bin 525, yıkımı tamamlanan bina sayısının ise 29 bini aştığını söyledi.

Yazıcı, 2023 yılında göreve başladığı günden itibaren şehirde yaşanan sorunlara değinerek, "En büyük problem hayalet binalar vardı şehirde. Her manada korkunç. Fiziki ve psikolojik anlamda rahatsız ediyor. İkincisi toz ve en büyük kaynağı yıkım. Yıkım bir toz yaratıyorsa yerinde yapılan ayrıştırmada 5 birim, 8 birim fazla toz yaratıyordu. Üçüncü ise hırsızlık. Hemen hemen herkes bu üç başlığı en büyük problem olarak söylüyordu. Tabii başka problem de vardı. Konteyner kentlerde altyapı ve başka alanlarla ilgili sorunlar olduğunu tespit ettik." diye konuştu.

Şehir neyi talep ediyor ve önemsiyorsa ona yönelik çözüm üretmeye çalıştıklarına işaret eden Yazıcı, göreve geldiğinde yüzde 15,30 olan bina yıkım oranının bugün itibarıyla yüzde 86'ya ulaştığını bildirdi.

Yazıcı, deprem süresince 690 bin kişiye yardım yapıldığını ifade ederek, "10 bin liralık ödeme yaptık, devletimiz 1 milyar 970 milyonluk ödeme yaptı. Taşınma yardımı olarak 1 milyar 272 milyon, kira yardımı 4 milyar 505 milyon, vefat edenlere 101 milyon, yakıt desteği olarak da 41 milyon destekte bulunuldu. Biz sosyal bir devletiz ve bunun gereklerini yaptık. Çocuk evlerinde devletin bakımında, devletin gözetiminde kalan çocuklarımız ve yaşlılarımızla ilgili gereği yapıldı." dedi.

Konteyner kentlerde 117 bin kişinin kaldığına dikkati çeken Yazıcı, şunları kaydetti:

"Şehrin merkezi çarşı dediğimiz bölge çok mağdur olduğu ve adeta yok olduğu için doğal olarak ciddi sayıda esnafımız iş yerlerinden oldu. 3 bin 158 konteyner iş yeri kuruldu. Çarşı merkezine devam eden inşaatlardan dolayı yine yer değişiklikleri yapılıyor. Yeni konteynerler kurulabiliyor. Depremin ağır sonuçları oldu ama hayat devam ediyor. Asla ve katiyetle geride kalıp yaşamın devam ettiğini unutarak hayata devam etmiyoruz. Bizler sorumluyuz ve yaşamın devam ettiğinin bilincindeyiz. Bu sorumluluklarla güçlü devletimiz sizlerle. Malatya'da vatandaşlarımıza konutlarını üretiyor, ticarethaneler üretiyor altyapılarını yapıyor. Şehri yeniden ayağa kaldırmak adına sahada çok büyük işler yapılıyor."

TOKİ tarafından 14 bin 636 konutun ihale edildiğini, bunun 5 bin 140'ının hazır olduğunu ve kura ile yeni sahiplerini bulacağını aktaran Vali Yazıcı, ihale edilen 7 bin 542 kırsal konutun bir kısmının da mart ayı itibarıyla teslim edileceğini belirtti.

Yazıcı, 313 hektarlık alanda 23 bin konut ve 11 bin ticarethane yapılmasının planlandığını ifade ederek, "Bu netleşti ama üzerinde yeniden değişiklik yapılabiliyor. Şehrimiz çok kısa sürede ayağa kalkmış olacak. Çarşı merkezini önemsiyoruz. İnanıyoruz ki çarşı merkezde binalar ve yapılar yükselmeye başladığında bütün şehrin moralini olumlu anlamda etkileyecek. İnsanlar çarşıyı bitik ve bu şekilde gördüğünde kendi binası yapılmış olsa bile 'Malatya yok, nerede?' sorusunu soracağı için inşallah çarşı merkezi 2 yıla kalmadan eğer hukuki problem çıkmazsa çok hızlı bir şekilde devam edecek." değerlendirmesini yaptı.

- Hırsızlıklarda faili bulma oranı yüzde 200 arttı

Deprem sonrası yaşanan hırsızlık sorununa da değinen Yazıcı, şunlar kaydedildi:

"Özellikle polisimizi çok zora düşüren bence ve yakışmayan olaylardan dolayı bir sıkıntı vardı. Bunu göreve geldikten sonra emniyette brifing alırken tüm şube müdürlerine söyledim. Malatya polisi, Malatya Emniyeti, hırsızlıkla ilgili karnesini düzeltmeden asla başarılı olamazsınız. Güzel işler yapmışsınız ama hırsızlığı halletmeden narkotikte, trafikte ve siber suçlarda yaptığınızın hiçbir anlamı yok. Sağ olsun arkadaşlara teşekkür ediyorum ciddi manada bu alandaki ekip sayısını artırdı müdürümüz. Hem araç hem de arkadaşların sayısı anlamında. Nisan ayında toplam hırsızlık 282, mayıs ayında 236, ondan sonra yavaş yavaş azalıyor. Aralıkta 99, ocak sonunda da 73 hırsızlık var. Burada bir diğer konu ki emniyet müdürümüze onu söylemiştim. Faili belli değildi. Failin belli olma oranı ağustos ayından önceki aylarda çok düşüktü. Faili bulmayla ilgili çok büyük gelişmeler oldu ve yüzde 200 artırdık. Faili bulamadığınızda suç artar, yani yakalanmadığını düşündüğünde. Örneğin mayıs ayında 236 olayın 149'unun faili bulunamamış, 87'si bulunmuş. Aralık ayında 99'un 64'ü bulunmuş 35'i bulunamamış."

Yazıcı, depremler nedeniyle 100 caminin yıkıldığını, 66 caminin tadilatının yapıldığını, yapım onarım ve tadilat çalışmalarının ise genellikle hayırseverler tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı.

Yeni atanan öğretmenlerin mağdur olmaması adına 888 konteyner hazırlandığını da aktaran Yazıcı, 674 öğretmenin konteyner hizmetinden yararlandığını ifade etti.

Yazıcı, atamasının Malatya'ya yapıldığını öğrenince Allah'a şükrettiğini belirterek, "Ben buraya dua almaya geldim. Mayıs 2014'den bu yana valiyim. Burada müşkül durumda çok insan var ve ben onların duasına talibim, bu niyetle çalışıyorum." ifadesini kullandı.