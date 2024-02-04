Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Malatya Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Malatya kayısısındaki rekor hedefi şehirdeki umutları da tazeleyecek

        GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Malatya, şehirle özdeşleşen kuru kayısıda geçen yıl gerileyen ihracatı telafi etmeyi ve 2024'te yeni ihracat rekoruna ulaşmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 11:06 Güncelleme: 04.02.2024 - 11:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Malatya kayısısındaki rekor hedefi şehirdeki umutları da tazeleyecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÖKSEL YILDIRIM/ERHAN CİHAN ÜNAL - Malatya, şehirle özdeşleşen kuru kayısıda geçen yıl gerileyen ihracatı telafi etmeyi ve 2024'te yeni ihracat rekoruna ulaşmayı hedefliyor.

        Malatya Ticaret Borsası Başkan Vekili Erhan Almendi, AA muhabirine, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Malatya'nın yeni yeni toparlanmaya başladığını söyledi.

        Depremin ardından kentteki işletmelerin 1-2 ay çalışamadığını ifade eden Almendi, "Personel sıkıntımız oldu. İşçilerimiz o süreçte işletmelere gelemediler. Çünkü barınma sorunu vardı ve korktuklarından dolayı işletmelere giremediler. Ağustos ayından itibaren, yeni yeni işçilerimiz, personelimiz fabrikalarımıza gelmeye başladı." dedi.

        Almendi, şehrin ekonomisinde önemli bir yer tutan kuru kayısıda ihracatın devam ettiğini ancak perakende sektörünün yıkılan iş yerleri dolayısıyla büyük darbe gördüğünü belirtti.

        Tarihi Şire Pazarı'nda 117 dükkanın yıkıldığını dile getiren Almendi, esnafın konteynerde ve geçici çarşılarda faaliyet göstermeye çalıştıklarını anlattı.

        Fabrikaların ağustos ayı itibarıyla üretime tekrar başladığına işaret eden Almendi, "Tarihi çarşı yıkılmış durumda. Onlara geçici iş yerleri tahsis edildi. Şu an konteynerlerde ve geçici iş yerlerinde ticaretlerine devam ediyorlar. Ama eskisi gibi olmuyor. Yerleri küçük." diye konuştu.

        Almendi, yeni çarşının temelinin atıldığını belirterek, dükkanların bir yıl içinde teslim edileceğini söyledi.

        Kuru kayısı ihracatının eski ihracat rakamlarına ulaşmak üzere olduğunu ifade eden Almendi, 2023 yılında 70 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

        Bu ihracattan 408 milyon dolar gelir elde ettiklerini aktaran Almendi, "Geçen yıla göre parasal değer olarak yüksekteyiz ama depremden dolayı ihracatta ton bazında geriledik. 2024 yılını umutla bekliyoruz. 2024 yılında bu aradaki farkı kapatmak ümidindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Erhan Almendi, bu yıl ihracatta rekor seviyelere ulaşma hedefinde olduklarını vurguladı.

        Kuru kayısıyı 115 ülkeye ihraç ettiklerini, bunların başından ABD ve Avrupa ülkelerinin geldiğini belirten Almendi, "Ayrıca 2023 yılı itibarıyla 4 bin 788 ton kayısı çekirdeği ihraç ettik. Bu ihracattan 16 milyon 200 bin dolar gelir elde ettik." dedi.

        Çekirdek ihracatında İtalya ve Almanya'nın başı çektiği bilgisini veren Almendi, kayısı çekirdeğinin pasta ve kozmetik sektöründe kullanıldığını söyledi. Almendi, bu yıl kayısı çekirdeğinde de yüksek ihracat hedeflediklerini dile getirdi.

        - "Kötümser değiliz, iyimseriz, mücadele ediyoruz"

        Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi ve ATİ Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Akçin de yaklaşık 30 yıldır ihracat yaptıklarını söyledi.

        Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere 20 ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Akçin, "Dünyadaki kuru kayısı ihracatının yüzde 2'sini biz gerçekleştiriyoruz firma olarak. Ciromuzun yüzde 90'ını ihracat oluşturuyor." diye konuştu.

        Yaklaşık 40 kişi istihdam ettiklerini aktaran Akçin, şunları kaydetti:

        "6 Şubat depremlerinden sonra Malatya'da ciddi bir iş kaybımız oluştu. Buna paralel olarak kötü hava şartları ve depremde üstüne eklenerek ciddi bir pazar kaybımız oldu. Bu pazar kaybına bağlı olarak iş gücümüz azaldı. Devletimizden de bazı teşvikler talep ediyoruz. SGK priminin devlet tarafından karşılanması, karşılanacak olan sigorta priminin de işveren tarafından işçiye ödenerek işçiye yüksek maaş verilirse kaybettiğimiz göçü kazanabiliriz. Bu da bizim için, ihracat kalemimiz için önemli olacaktır. Devlet teşviki olmadan biz bireysel olarak bu işin altından çıkamayız."

        Depremden sonra yaşanan iş kaybını gidermek için şehir dışından personel getirdiklerini ifade eden Akçin, bazı şeylerin yeni yeni normalleşmeye başladığını söyledi.

        Akçin, işçi bulmada hala sıkıntı yaşadıklarını vurgulayarak, "Eminim bizim gibi sanayici birçok arkadaşımız bu durumda. Hızlı bir şekilde toparlanmaya çalışıyoruz ama biraz zamana daha ihtiyaç var. Kötümser değiliz, iyimseriz, mücadele ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Arabasını tamir ettirmek için anne ve iki çocuğu öldürdü!
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Gaziantep'te helikopter düştü: 2 şehit
        Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına önce beraat sonra hapis!
        Şiddet gördüğü eşini öldüren kadına önce beraat sonra hapis!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        'Dur' ihtarına uymadı kaçtı, yakalanınca polise ne dedi?
        İşte dev maçın 11'leri
        İşte dev maçın 11'leri
        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den iki bölge için çığ uyarısı!
        Yüzlerce iklim aktivisti yol kapatarak eylem yaptı
        Yüzlerce iklim aktivisti yol kapatarak eylem yaptı
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de ateşkes ve Netanyahu protestosu
        Yıllar sonra açıkladı
        Yıllar sonra açıkladı
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Çocuklukta yaşanan travmalar, büyüyünce kronik ağrılara dönüşebiliyor
        Bir milyar lirayı aştı
        Bir milyar lirayı aştı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
        Alper Gezeravcı ve ekibinin dönüşü ertelendi
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Sultanbeyli'de kaza: 12 yaralı
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        Heyelan bina ve yolları vurdu
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        MİT Müsteşarı Kalın, Hamas lideriyle görüştü
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Akdeniz'de Fener alayı!
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        Eğitimde müfredat değişikliği yolda
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"
        "5'li savunma ve yüksek tansiyon"

        Benzer Haberler

        Anavatan Partisi Doğanşehir İlçe Başkanı İbrahim Sağır, Ocak Partisi´ne kat...
        Anavatan Partisi Doğanşehir İlçe Başkanı İbrahim Sağır, Ocak Partisi´ne kat...
        Ulusal ve uluslararası medya mensupları Malatya'da deprem konutlarını gezdi
        Ulusal ve uluslararası medya mensupları Malatya'da deprem konutlarını gezdi
        Malatya'da öğretmenler depremde ölen öğrencileri için Bangladeş'te su kuyus...
        Malatya'da öğretmenler depremde ölen öğrencileri için Bangladeş'te su kuyus...
        Konteyner kentte yaşayan kadınlardan Gazze için "Ahde Vefa" kermesi
        Konteyner kentte yaşayan kadınlardan Gazze için "Ahde Vefa" kermesi
        Malatya'da gençlik merkezinden depremzede çocuklara moral desteği
        Malatya'da gençlik merkezinden depremzede çocuklara moral desteği
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremzede besiciler devlet desteğiyle...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremzede besiciler devlet desteğiyle...